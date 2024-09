Indonesia: Test drive della Ferrari Roma Spider a Tangerang

21 Agosto 2024_ La Ferrari Roma Spider è stata messa alla prova in un test drive esclusivo a Tangerang, Indonesia, dove il suo design distintivo e l'innovativa capote apribile sono stati messi in evidenza. Questo modello, prodotto a Maranello, Italia, si distingue dalla Ferrari Roma tradizionale per la sua capacità di offrire un'esperienza di guida all'aperto. Durante il test, è stata apprezzata la sua aerodinamica e il comfort, con un'altezza da terra maggiore rispetto ad altri modelli sportivi, per adattarsi meglio alle strade indonesiane. L'evento è stato organizzato da PT Eurokars Prima Utama, importatore ufficiale di Ferrari in Indonesia, e ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di auto sportive. La notizia è stata riportata da kompas.id, evidenziando l'attrazione per i marchi automobilistici italiani nel mercato indonesiano.