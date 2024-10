Indonesia: Tragedia in Maluku Utara, muore il candidato governatore Benny Laos in un incidente marittimo

15 Ottobre 2024_ Il candidato governatore di Maluku Utara, Benny Laos, è deceduto in un tragico incidente marittimo avvenuto nelle Isole Taliabu. La sua imbarcazione, il speedboat Bela 72, è esplosa e ha preso fuoco, causando la morte di sei persone, tra cui lo stesso Laos. La notizia ha suscitato un'ondata di cordoglio, con tributi da parte di artisti e politici, tra cui Ashanty e il Segretario Generale del Partito Nasdem, Hermawi Taslim. La cerimonia funebre è prevista per martedì, mentre il corpo di Benny Laos sarà esposto all'ospedale RSPAD di Jakarta, come riportato da liputan6.com. Benny Laos era un politico promettente, sostenuto da diversi partiti, e la sua morte rappresenta una grande perdita per la comunità di Maluku Utara.