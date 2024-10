Indonesia: Transizione di governo da Jokowi a Prabowo segna stabilità politica

11 Ottobre 2024_ La transizione di governo dall'attuale presidente Joko Widodo (Jokowi) a Prabowo Subianto presenta vantaggi significativi, tra cui una forte consolidazione del potere politico. La coalizione tra i partiti sostenitori di Jokowi e Prabowo ha creato una stabilità politica senza precedenti, riducendo il rischio di conflitti interni. Inoltre, la presenza di figure chiave legate a Prabowo nel governo di Jokowi ha garantito una continuità nelle politiche strategiche, favorendo lo sviluppo di programmi pro-ripresa. Tuttavia, la transizione deve affrontare sfide come la disuguaglianza economica e la stabilità politica locale, come riportato da Investor Daily. La situazione attuale offre l'opportunità di migliorare le condizioni per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma richiede attenzione per evitare un'inversione di rotta nelle politiche sociali.