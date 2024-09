Indonesia: Trasferimento della capitale e impatti su Jakarta

10 Settembre 2024_ Il trasferimento della capitale indonesiana a Nusantara, situata a Kalimantan Timur, ha portato a un cambiamento significativo nel ruolo di Jakarta. Con l'approvazione della Legge n. 2 del 2024, Jakarta acquisisce uno status speciale come centro economico nazionale, comprendendo anche le aree circostanti come Bogor e Bekasi. Nonostante la perdita del titolo di capitale, Jakarta continuerà a essere un importante polo economico, con progetti di infrastruttura e investimenti previsti per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. La trasformazione di Jakarta mira a creare un ambiente urbano più moderno e sostenibile, affrontando al contempo le sfide legate alla crescita demografica e all'inquinamento.