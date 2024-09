Indonesia: Tre coppie di candidati governatori si preparano per le elezioni a Jakarta

17 Settembre 2024_ Tre coppie di candidati per le elezioni governatoriali di Jakarta stanno intensificando le loro campagne e preparando i team di successo. I candidati sono Ridwan Kamil-Suswono, sostenuti dalla Koalisi Indonesia Maju Plus, Pramono Anung-Rano Karno, supportati da PDIP e Hanura, e Dharma Pongrekun-Kun Wardana, un candidato indipendente. I capi dei team di successo sono Ahmad Riza Patria per Ridwan Kamil-Suswono, Lies Hartono (Cak Lontong) per Pramono Anung-Rano Karno, e Siti Fadilah Supari per Dharma Pongrekun-Kun Wardana. La notizia è riportata da tempo.co. Le elezioni si svolgeranno nel contesto di un clima politico vivace, con candidati che cercano di attrarre l'elettorato con diverse strategie e messaggi.