Indonesia: Tre coppie di candidati per le elezioni governative di Jakarta 2024

30 Agosto 2024_ La Commissione Elettorale di Jakarta ha chiuso le registrazioni per i candidati governatori e vice governatori, con tre coppie che si...

30 Agosto 2024_ La Commissione Elettorale di Jakarta ha chiuso le registrazioni per i candidati governatori e vice governatori, con tre coppie che si sono registrate. Le coppie includono Pramono Anung e Rano Karno, sostenuti dal Partito Democratico Indonesiano della Lotta (PDI-P), Ridwan Kamil e Suswono, sostenuti da una coalizione di partiti, e Dharma Pongrekun e Kun Wardana, candidati indipendenti. I candidati si preparano ora per la campagna elettorale che inizierà il 25 settembre e culminerà con le votazioni il 27 novembre 2024. La notizia è riportata da kompas.com. Le elezioni governative di Jakarta sono un evento significativo, poiché la capitale indonesiana è un centro politico ed economico cruciale per il paese.