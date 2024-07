Indonesia: Tre nuovi vice ministri nominati da Joko Widodo

19 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha nominato tre nuovi vice ministri durante una cerimonia presso il Palazzo Presidenziale a Jakarta. I nuovi incaricati sono Thomas Djiwandono come Vice Ministro delle Finanze II, Yuliot Tanjung come Vice Ministro degli Investimenti, e Sudaryono come Vice Ministro dell'Agricoltura. La nomina di Thomas e Sudaryono, entrambi vicini al presidente eletto Prabowo Subianto, ha suscitato particolare attenzione. Thomas, nipote di Prabowo e tesoriere del Partito Gerindra, ha sottolineato l'importanza della continuità tra le amministrazioni. Kompas.com riporta che i nuovi vice ministri rimarranno in carica per tre mesi, fino alla fine del mandato di Widodo il 20 ottobre 2024. La nomina è vista come un segnale di transizione verso la nuova amministrazione di Prabowo.