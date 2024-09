Indonesia: TVRI Bali accoglie studenti dell'Università Diponegoro per un'esperienza formativa

16 Settembre 2024_ TVRI Bali ha recentemente ospitato 86 studenti e 4 docenti del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università Diponegoro per un'attività di campo. Durante la visita, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare le attrezzature e i processi di produzione dei programmi televisivi, approfondendo le tecniche di trasmissione apprese in aula. Il docente Delvi Manggoro ha sottolineato l'importanza di questa esperienza pratica per il loro percorso di studi in multimedia. Gli studenti hanno espresso gratitudine per l'opportunità di apprendere direttamente da professionisti del settore, come riportato da tvri.go.id. TVRI Bali, emittente pubblica, si impegna a fornire contenuti di qualità e a collaborare con le istituzioni educative per promuovere la formazione nel campo della comunicazione.