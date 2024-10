Indonesia: TVRI Bali si prepara per le sfide delle elezioni locali

12 Ottobre 2024_ TVRI Bali ha ricevuto la visita del Direttore Programmi e Notizie, Arif Adi Kuswardono, che ha ispirato il team a affrontare le sfide delle elezioni locali. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza di fornire informazioni accurate e di qualità per supportare il processo democratico. Arif ha esortato il team a essere in prima linea nella diffusione di notizie riguardanti le elezioni e i candidati, per garantire che il pubblico sia ben informato. TVRI Bali si impegna a rispettare le normative della Commissione Elettorale e dell'Autorità per le Comunicazioni, assicurando che le voci della comunità siano ascoltate. La notizia è stata riportata da tvri.go.id. TVRI Bali è un'emittente pubblica che gioca un ruolo cruciale nel panorama mediatico indonesiano, contribuendo alla democrazia e all'informazione della popolazione.