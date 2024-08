Indonesia: TVRI celebra il 62° anniversario con una cerimonia solenne

25 Agosto 2024_ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) ha celebrato il suo 62° anniversario con una cerimonia che si è svolta presso la sede di TVRI Sulawesi Selatan. L'evento ha incluso il solenne alzabandiera della Bendera Merah Putih, accompagnato dall'inno nazionale "Indonesia Raya". Durante la cerimonia, il capo della stazione, A. Fachruddin M., ha espresso gratitudine per i successi raggiunti nell'ultimo anno, tra cui il superamento degli obiettivi di entrate nazionali. La celebrazione ha sottolineato l'impegno di TVRI nel migliorare le competenze del personale e nel contribuire allo sviluppo del paese, come riportato da tvri.go.id. La cerimonia si è conclusa con la canzone dell'inno di TVRI e una preghiera collettiva, evidenziando la dedizione dell'ente verso un futuro luminoso per l'Indonesia.