Indonesia: Un viaggio elettrico verso Roma con una Vespa convertita

08 Agosto 2024_ L'Indonesia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia automobilistica con un viaggio di 11.000 chilometri che porterà una Vespa Super del 1974, convertita in elettrica, fino a Roma, Italia. Il Ministro dell'Ambiente Siti Nurbaya ha elogiato l'iniziativa, sottolineando l'importanza di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere veicoli elettrici. Il viaggio, che attraverserà otto paesi europei, è un simbolo dell'impegno indonesiano nella lotta contro il cambiamento climatico. La Vespa, icona italiana, sarà esposta in un museo a Roma per ispirare altri a convertire i loro veicoli. La notizia è stata riportata da antaranews.com, evidenziando il legame tra Indonesia e Italia attraverso l'innovazione sostenibile.