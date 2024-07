Indonesia: United Colors of Benetton torna sul mercato indonesiano

3 Luglio 2024_ PT Homeco Victoria Makmur Tbk, con il codice azionario LIVE, ha annunciato il ritorno del marchio italiano United Colors of Benetton in Indonesia. Benetton, fondato nel 1965 a Ponzano Veneto, Italia, è noto per i suoi design accattivanti e prodotti di alta qualità. La collaborazione con PT. Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) permetterà ai consumatori di acquistare prodotti esclusivi Benetton attraverso un programma di fedeltà nei supermercati Ranch Market. I clienti potranno ottenere articoli come zaini, borse per laptop e valigie a prezzi speciali raccogliendo timbri durante il periodo promozionale. Lo riporta bcasekuritas.co.id. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di Benetton nel mercato indonesiano, offrendo ai consumatori locali l'opportunità di accedere a prodotti di moda italiani di alta qualità.