Indonesia: Universitas Muhammadiyah Malang avvia collaborazioni con l'Italia

06 Agosto 2024_ L'Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ha ricevuto la visita del Console Onorario della Repubblica Indonesiana a Firenze, Italia, Mr. Jacopo Cappucio, per discutere potenziali collaborazioni con università italiane. Durante l'incontro, sono emerse opportunità di cooperazione in vari settori, inclusi ricerca e scambi di studenti, evidenziando l'importanza delle risorse umane e naturali di UMM. Cappucio ha espresso ammirazione per le iniziative di UMM, come l'uso di risorse idriche per la produzione di energia. La notizia è riportata da bacamalang.com, sottolineando l'interesse crescente per UMM a livello internazionale. Inoltre, UMM prevede di inviare studenti e professionisti in Italia per programmi di scambio e formazione.