Indonesia: Valentino Rossi promette di visitare il MotoGP di Mandalika

13 Settembre 2024_ Valentino Rossi, leggendario pilota di MotoGP italiano, ha promesso di assistere di persona al MotoGP di Mandalika, in Indonesia, dopo aver annunciato una partnership tra il suo team VR46 Racing e Pertamina Lubricants. Rossi, invitato dall'influencer indonesiano Raffi Ahmad, ha espresso il desiderio di visitare il circuito, che non ha ancora avuto l'opportunità di vedere. Il MotoGP di Mandalika rappresenta un'importante occasione per il team di Rossi, che riceverà un caloroso benvenuto in Indonesia. Tuttavia, la conferma della sua presenza rimane incerta, come riportato da detik.com. La visita di Rossi sarebbe un evento significativo per i fan indonesiani, che sono tra i più appassionati del MotoGP a livello mondiale.