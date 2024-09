Indonesia: Vendite di motocicli elettrici in forte aumento grazie ai sussidi governativi

14 Settembre 2024_ Le vendite di motocicli elettrici (molis) in Indonesia hanno registrato un notevole incremento, con 60.000 unità vendute ad agosto, rispetto alle 15.000 dell'anno precedente. Questo aumento è attribuito ai sussidi governativi di 7 milioni di rupie per unità, che sono stati esauriti in soli due mesi. Teddy Irawan, presidente dell'Associazione dell'Industria delle Motociclette Elettriche Indonesiane (Aismoli), ha sottolineato l'importanza di prolungare il programma di sussidi per facilitare la transizione verso veicoli più ecologici. La notizia è riportata da Investor Daily. Irawan ha anche evidenziato come questi sussidi possano contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili.