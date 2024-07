Indonesia: Vespa celebra la sua storia al festival We The Fest 2024

23 Luglio 2024_ Vespa ha partecipato al festival musicale We The Fest (WTF) 2024, presentando la sua ricca storia e i valori iconici del marchio...

23 Luglio 2024_ Vespa ha partecipato al festival musicale We The Fest (WTF) 2024, presentando la sua ricca storia e i valori iconici del marchio italiano ai giovani indonesiani. Attraverso un booth dedicato, i visitatori hanno potuto esplorare il percorso di Vespa, nato nel 1946 a Pontedera, Italia, e scoprire le ultime novità come la Vespa Primavera e Primavera S. Ayu Hapsari, PR & Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di Vespa nel rappresentare lo stile di vita giovanile e la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti culturali. La presenza di Vespa al festival evidenzia il suo status di icona globale per i giovani, con un design accattivante e merchandising esclusivo. La notizia è riportata da swa.co.id. Questo evento dimostra come il marchio italiano continui a influenzare le nuove generazioni in Indonesia, unendo tradizione e modernità.