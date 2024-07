Indonesia: Vespa Primavera Batik celebra l'unione tra cultura indonesiana e design italiano

8 Luglio 2024_ Il Gruppo Piaggio ha lanciato la Vespa Primavera Batik, un nuovo modello che unisce elementi culturali indonesiani e il design iconico italiano. Questa edizione speciale si distingue per l'uso del batik, un'antica tecnica di decorazione tessile indonesiana riconosciuta dall'UNESCO. La Vespa Primavera Batik utilizza la base del modello Primavera i-get MY 2024 e presenta una colorazione verde 'Batik Green' con dettagli cromati. Il batik, originario dell'isola di Giava, è stato storicamente utilizzato per abiti nobiliari e oggi è diffuso in tutta l'Indonesia. Lo riporta il sito di notizie hops.id. Questo modello speciale rappresenta un simbolo di diversità e integrazione culturale tra Indonesia e Italia.