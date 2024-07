Indonesia: Vicepresidente Ma'ruf Amin sottolinea l'importanza di una transizione pacifica

10 Luglio 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin ha ribadito che una transizione di governo pacifica e inclusiva è essenziale per la stabilità politica e il successo dei programmi governativi. Durante un discorso al Palazzo del Vicepresidente a Jakarta, Amin ha elogiato lo svolgimento sicuro e ordinato delle elezioni del 2024. Ha sottolineato l'importanza di unire tutte le parti per costruire la nazione e garantire una transizione di governo pacifica. Amin ha anche affermato che il governo continuerà a portare avanti i programmi di sviluppo in infrastrutture, istruzione, sanità ed economia. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Il Presidente Joko Widodo ha precedentemente sottolineato l'importanza di una transizione fluida per mantenere la stabilità politica nazionale e migliorare l'immagine internazionale del paese.