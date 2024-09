Indonesia: Visita del Ministro del Turismo a LPP TVRI segna un'importante collaborazione

02 Settembre 2024_ Il Ministro del Turismo e dell'Economia Creativa dell'Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, ha effettuato una visita ufficiale presso LPP TVRI, accompagnato da dirigenti del suo ministero. L'incontro ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare i legami tra le due entità e discutere future collaborazioni, in occasione della conclusione del mandato di Sandiaga Uno. Durante la visita, il Ministro ha condiviso momenti di convivialità, esprimendo gratitudine e speranza per una continuazione della cooperazione anche con il nuovo governo. La notizia è stata riportata da tvri.go.id, evidenziando l'importanza della sinergia tra il Ministero del Turismo e LPP TVRI, un ente pubblico di radiodiffusione in Indonesia, per lo sviluppo del settore turistico nazionale.