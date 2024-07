Indonesia: Wapres Ma'ruf Amin sollecita azioni contro i crimini tecnologici

11 Luglio 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin ha sottolineato l'urgenza di affrontare i crimini tecnologici durante un incontro con i futuri ufficiali delle forze armate e della polizia a Jakarta. Amin ha evidenziato come i crimini, inclusi il gioco d'azzardo online, le frodi bancarie e il traffico di esseri umani tramite social media, siano in rapida evoluzione. Ha ribadito la necessità di personale tecnologicamente preparato e reattivo per garantire la sicurezza della popolazione. L'incontro si è tenuto presso il Balai Sudirman, un noto centro congressi nella parte meridionale di Jakarta. Lo riporta metrotvnews.com. Amin ha esortato a implementare misure efficaci per prevenire il ripetersi di tali crimini in futuro.