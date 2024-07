Indonesia: Wayang Potehi in tour in Europa, tappa anche in Italia

9 Luglio 2024_ Il Wayang Potehi Klenteng Gudo, una tradizione culturale della comunità cinese in Indonesia, ha recentemente completato un tour in...

9 Luglio 2024_ Il Wayang Potehi Klenteng Gudo, una tradizione culturale della comunità cinese in Indonesia, ha recentemente completato un tour in Europa. La compagnia teatrale ha partecipato a eventi in Italia su invito dell'Università di Napoli e in Francia su invito dell'Unesco. Questo tour ha permesso di far conoscere la ricca tradizione del teatro delle marionette indonesiano al pubblico europeo. L'iniziativa ha rafforzato i legami culturali tra Indonesia e Italia, promuovendo uno scambio culturale significativo. Lo riporta bangsaonline.com. Il Wayang Potehi è una forma di teatro delle marionette che ha radici profonde nella cultura cinese e indonesiana, e la sua presenza in Europa ha suscitato grande interesse.