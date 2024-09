Indonesia: Workshop di alfabetizzazione digitale a Maluku per combattere le truffe online

29 Settembre 2024_ Il Ministero della Comunicazione e dell'Informazione dell'Indonesia ha organizzato un workshop di alfabetizzazione digitale a Buru, Maluku, il 28 settembre 2024, per sensibilizzare la popolazione sulle truffe legate al gioco d'azzardo online. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 100 persone e si inserisce nel contesto della campagna nazionale per migliorare la competenza digitale nel paese. Il ministro Budi Arie ha sottolineato l'importanza di programmi di formazione per sviluppare talenti digitali e ha evidenziato che la provincia di Maluku ha un indice di alfabetizzazione digitale leggermente superiore alla media nazionale. La notizia è stata riportata da liputan6.com. Il workshop è parte di un'iniziativa più ampia per promuovere una società digitale più sicura e consapevole in Indonesia.