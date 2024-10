Indonesia: XL Axiata esprime richieste per il nuovo Ministro della Comunicazione e Digitale

24 Ottobre 2024_ XL Axiata ha manifestato le proprie richieste nei confronti di Meutya Hafid, recentemente nominata Ministro della Comunicazione e Digitale dell'Indonesia. L'azienda ha sottolineato la necessità di regolamenti più favorevoli, in particolare riguardo ai costi delle frequenze e alla regolamentazione delle piattaforme OTT. Inoltre, ha chiesto un'accelerazione nel processo di assegnazione delle frequenze 5G e una gestione più equa delle problematiche legate al mercato RT/RW Net. La notizia è stata riportata da detik.com. XL Axiata, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Indonesia, spera che il nuovo ministro possa contribuire a un ambiente normativo più favorevole per l'industria.