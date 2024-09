Iran: Pezeshkian promette di abolire la polizia morale e allentare le restrizioni online

17 Settembre 2024_ Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che la sua amministrazione lavorerà per abolire la polizia morale e per allentare le restrizioni su internet, in particolare sui social media. Queste affermazioni sono state fatte in occasione del secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, il cui decesso in custodia ha scatenato proteste in tutto il paese. Pezeshkian, che ha assunto l'incarico dopo la morte dell'ex presidente Ebrahim Raisi, ha promesso di non tollerare ulteriori molestie nei confronti delle donne. La notizia è riportata da dunyanews.tv. Inoltre, il presidente ha affrontato anche le relazioni tese con gli Stati Uniti e le sanzioni europee, sottolineando la necessità di rispettare i diritti iraniani.