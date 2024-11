Laos: Accordi significativi tra Vietnam e paesi del Medio Oriente per il commercio agricolo

09 Novembre 2024_ Durante le recenti visite del Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh in Medio Oriente, sono stati raggiunti importanti accordi di cooperazione economica e commerciale con Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar. Questi accordi includono un Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) con gli Emirati, che prevede una riduzione tariffaria su quasi tutte le esportazioni vietnamite. Inoltre, il Vietnam ha registrato una crescita significativa nelle esportazioni agricole verso l'Arabia Saudita, con aumenti notevoli per frutta, riso e pepe. La notizia è stata riportata da laotiantimes.com. Questi sviluppi evidenziano l'importanza crescente del mercato del Medio Oriente per i prodotti agricoli vietnamiti, in un contesto di crescente domanda di prodotti certificati Halal.