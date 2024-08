Laos: Accordo di joint venture per lo sviluppo del porto di Vung Ang

26 Agosto 2024_ Un accordo di joint venture è stato firmato a Vientiane, designando ufficialmente la Lao-Asia Telecommunication State Enterprise come azionista rappresentante del governo del Laos nella Lao-Vietnam International Port Joint Stock Company. Questa azienda gestisce i porti di Vung Ang 1, 2 e 3 nella provincia di Ha Tinh, Vietnam. La scelta della Lao-Asia Telecommunication State Enterprise è stata motivata dalle sue solide capacità finanziarie e tecniche, nonché dalla sua disponibilità a collaborare con partner vietnamiti. La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di funzionari governativi e rappresentanti dell'ambasciata vietnamita in Laos, come riportato da kpl.gov.la. L'accordo mira a rafforzare la partecipazione del Laos nello sviluppo del porto, aumentando la quota di partecipazione del governo laotiano dal 20% al 60%. Il porto di Vung Ang è un'importante infrastruttura per il commercio tra Laos e Vietnam.