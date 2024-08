Laos: Aiuti finanziari per le vittime delle inondazioni

31 Agosto 2024_ Quattro aziende in Laos hanno donato un totale di 1,2 miliardi di kip per sostenere le vittime delle recenti inondazioni. Le donazioni sono state annunciate dalla Ministra del Lavoro e della Previdenza Sociale, Nang Baikham Khatthiya, durante un evento a Vientiane. Le somme raccolte saranno destinate a fornire assistenza alle persone colpite in diverse province, inclusa la capitale Vientiane. La Ministra ha espresso gratitudine alle aziende per il loro supporto e ha assicurato che i fondi saranno utilizzati in modo efficace per aiutare le comunità in difficoltà. La fonte di questa notizia è vientianetimeslao.la. Le inondazioni, causate da forti piogge e tempeste, hanno colpito 13 province, causando danni significativi e sfollamenti.