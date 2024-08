Laos: Allerta meteo per forti piogge e inondazioni nelle province del paese

25 Agosto 2024_ Il Dipartimento della Meteorologia e della Idrologia del Laos ha emesso un avviso di allerta per forti piogge che interesseranno diverse province del paese, in particolare Phongsaly, Huaphan, Xieng Khouang, Bokeo, Oudomxay, Luang Namtha, Luang Prabang e Vientiane. Si prevede che le precipitazioni intense possano causare inondazioni e frane, con un rischio elevato per le comunità locali. Le autorità sono state avvisate di prepararsi a possibili emergenze e di adottare misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione meteorologica è monitorata costantemente per fornire aggiornamenti tempestivi alla popolazione, come riportato da vientianetimeslao.la. Le province menzionate sono aree chiave del Laos, ognuna con caratteristiche geografiche e culturali uniche, che potrebbero subire gravi danni a causa delle condizioni climatiche avverse.