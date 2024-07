Laos: Allerta meteo per piogge intense e rischio frane

21 Luglio 2024_ Il Dipartimento di Meteorologia e Idrologia del Laos ha emesso un avviso di allerta per piogge intense e rischio di frane e inondazioni. L'avviso riguarda principalmente le regioni settentrionali, centrali e meridionali del paese, dove si prevede che le condizioni meteorologiche peggiorino a causa di una depressione atmosferica. Le autorità locali sono state invitate a prendere misure preventive per proteggere la popolazione, in particolare nelle aree montuose e lungo i fiumi. I residenti sono stati esortati a rimanere vigili e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare incidenti. Laophattananews.com riporta che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero persistere per diversi giorni. Le temperature nelle varie regioni varieranno tra i 17 e i 33 gradi Celsius.