Laos: Allerta per il Super Tifone YAGI in arrivo nel Paese

07 Settembre 2024_ Il Dipartimento Meteorologico del Laos ha emesso un avviso di allerta per il Super Tifone YAGI, previsto in arrivo nel Paese l'8...

07 Settembre 2024_ Il Dipartimento Meteorologico del Laos ha emesso un avviso di allerta per il Super Tifone YAGI, previsto in arrivo nel Paese l'8 settembre 2024. Il tifone, attualmente in movimento verso nord-ovest, porterà piogge intense e condizioni meteorologiche avverse in diverse province, inclusa la capitale Vientiane. Le autorità locali sono state avvisate di prepararsi a possibili inondazioni e frane, con particolare attenzione alle aree vulnerabili. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. I residenti sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informati sulle condizioni meteorologiche per garantire la propria sicurezza.