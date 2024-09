Laos: Ambasciatrice australiana visita progetti sanitari e culturali ad Attapeu

04 Settembre 2024_ L'Ambasciatrice australiana in Laos, Ms Megan Jones, ha visitato progetti di salute e comunità sostenuti dall'Australia nella provincia di Attapeu dal 3 al 5 settembre. Durante la visita, il 4 settembre, si è tenuta una cerimonia di consegna presso il National Convention Hall, dove sono stati presentati 2.300 esemplari della versione in lingua lao del libro del Presidente cinese Xi Jinping "Up and Out of Poverty" al Ministero dell'Informazione, della Cultura e del Turismo. Inoltre, il 3 settembre, il Laos ha ospitato il 21° Incontro di Intelligence Militare dell'ASEAN, presieduto dal Maggiore Generale Bouavan Atthanasay dell'Esercito Popolare Lao. La notizia è riportata da kpl.gov.la. La provincia di Attapeu è nota per i suoi progetti di sviluppo sostenuti da vari paesi, mentre il Ministero dell'Informazione, della Cultura e del Turismo è responsabile della promozione della cultura e del turismo nel paese.