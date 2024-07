Laos: Apertura del 7° Congresso Ordinario del Consiglio Popolare di Vientiane

8 Luglio 2024_ Il 7° Congresso Ordinario del Consiglio Popolare di Vientiane, seconda legislatura, è stato ufficialmente inaugurato il 8 luglio 2024 presso la sala conferenze dell'Ufficio Amministrativo di Vientiane. Sotto la presidenza di Anuphab Tunalom, presidente del Consiglio Popolare di Vientiane, l'evento ha visto la partecipazione di Atsaphangthong Siphandone, governatore di Vientiane, e di vari membri del Consiglio Nazionale e rappresentanti di settori correlati. Durante l'apertura, Anuphab Tunalom ha sottolineato le sfide economiche e finanziarie che il Laos ha affrontato nei primi sei mesi del 2024, tra cui inflazione, tassi di cambio instabili e aumento dei prezzi dei beni. Nonostante queste difficoltà, il governo di Vientiane continua a impegnarsi per attuare i piani di sviluppo economico e sociale approvati per il 2024. Lo riporta pasaxon.org.la. Il congresso discuterà e approverà importanti questioni di sviluppo locale, inclusi i preparativi per ospitare il summit ASEAN e altre iniziative di sviluppo urbano.