Laos: Apertura del primo incontro governativo del 2024

15 Luglio 2024_ Il primo incontro governativo del 2024 in Laos si è tenuto il 15 luglio presso la Sala delle Conferenze Nazionale. L'evento ha visto...

15 Luglio 2024_ Il primo incontro governativo del 2024 in Laos si è tenuto il 15 luglio presso la Sala delle Conferenze Nazionale. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure politiche, tra cui il Segretario Generale del Partito e Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, e il Primo Ministro Sonexay Siphandone. Durante l'incontro, sono stati discussi i problemi economici e finanziari del paese, con particolare attenzione alla stabilità politica e alla gestione delle risorse. Il governo ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni efficaci per affrontare le sfide attuali. Lo riporta pasaxon.org.la. L'incontro ha evidenziato la necessità di una cooperazione stretta tra le varie istituzioni per superare le difficoltà economiche e sociali del paese.