Laos: Apertura della 45ª Assemblea AIPA a Vientiane

19 Ottobre 2024_ La 45ª Assemblea dell'Assemblea Interparlamentare dell'ASEAN (AIPA) si è aperta oggi a Vientiane, Laos, con la partecipazione di rappresentanti dei paesi membri. Il presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, ha sottolineato l'importanza di questa assemblea come piattaforma per affrontare le sfide regionali e promuovere la cooperazione tra i membri. Durante l'assemblea, i partecipanti discuteranno questioni cruciali come la sostenibilità, la sicurezza e lo sviluppo economico nell'area ASEAN. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'evento si svolge in un contesto di crescente collaborazione tra i paesi dell'ASEAN, con l'obiettivo di rafforzare i legami e affrontare le sfide comuni.