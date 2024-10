Laos: Apertura della nona sessione del Comitato Centrale del Partito al potere

28 Ottobre 2024_ La nona sessione del Comitato Centrale del Partito al potere in Laos è stata inaugurata oggi, con l'obiettivo di affrontare questioni economiche e sociali critiche. Il presidente del Comitato, Sihavong Thongsavanh, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide globali e locali, come il cambiamento climatico e le difficoltà economiche. Durante l'incontro, si discuterà anche della preparazione per il prossimo congresso del partito, previsto per il 2025. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. La sessione si concluderà il 6 novembre 2024 e si prevede che porterà a decisioni significative per il futuro politico ed economico del Laos.