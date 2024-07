Laos: Approvati piani economici e sociali per il 2024

3 Luglio 2024_ Il 7° incontro ordinario della IX Assemblea Nazionale del Laos ha approvato importanti piani economici e sociali per il 2024. Tra le decisioni prese, l'Assemblea ha accolto i rapporti del governo riguardanti lo sviluppo economico-sociale, il bilancio statale e la politica monetaria per i primi sei mesi del 2024, con previsioni per la seconda metà dell'anno. L'Assemblea ha elogiato gli sforzi del governo nel risolvere le difficoltà economiche e finanziarie, con una crescita economica del 4,7% nei primi sei mesi del 2024. Inoltre, sono stati discussi e approvati piani per progetti di investimento minerario e lo sviluppo rurale. Lo riporta vientianetimeslao.la. L'incontro ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi, tra cui il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Xaysomphone Phomvihane, e il Primo Ministro, Sonexay Siphandone.