Laos: Aumento del turismo a Champasak nei primi sei mesi del 2024

5 Luglio 2024_ Nei primi sei mesi del 2024, la provincia di Champasak in Laos ha accolto 132.505 turisti, di cui 97.035 internazionali. Questo afflusso ha generato entrate superiori a 26 milioni di dollari statunitensi, raggiungendo il 40% degli obiettivi prefissati. Il 4 luglio 2024, si è tenuta una riunione per discutere le attività promozionali del turismo in Laos, presieduta da Somsak Boudtakoun, vice governatore della provincia di Champasak. Durante l'incontro, Sulin Phetthani, vice capo del Dipartimento di Informazione, Cultura e Turismo della provincia, ha presentato un rapporto dettagliato sulle attività turistiche e le sfide affrontate. Lo riporta laoedaily.com.la. La riunione ha anche esaminato i piani per migliorare le infrastrutture turistiche e promuovere ulteriormente il turismo nella seconda metà dell'anno.