Laos: Aumento delle misure di controllo sanitario contro il vaiolo delle scimmie

24 Agosto 2024_ Il governo del Laos ha intensificato le misure di controllo sanitario per prevenire la diffusione del vaiolo delle scimmie, noto anche come Mpox, nel paese. Le nuove direttive riguardano i controlli sanitari presso gli aeroporti internazionali, in particolare a Vientiane e Luang Prabang, per monitorare i viaggiatori provenienti da aree colpite. Dall'inizio dell'anno, sono stati registrati 13 casi di contagio, tutti riconducibili al Clade 2 del virus. Le autorità sanitarie hanno avvertito che chi presenta sintomi sospetti sarà immediatamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti, come riportato da laophattananews.com. Il governo continua a lavorare per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire la diffusione di malattie infettive nel paese.