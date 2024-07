Laos: Carenza di manodopera qualificata nel settore turistico

10 Luglio 2024_ La carenza di manodopera qualificata nel settore turistico e dei servizi è stata identificata come una delle principali sfide dal Dipartimento di Informazione, Cultura e Turismo di Vientiane. La direttrice del dipartimento, Viengphone Keokounsy, ha sottolineato l'importanza di affrontare questa problematica durante la settima sessione ordinaria dell'Assemblea Nazionale del Laos. Il turismo è un settore cruciale per lo sviluppo economico e sociale del Laos, ma attualmente la forza lavoro qualificata è insufficiente per soddisfare le esigenze del settore. Viengphone ha proposto soluzioni a breve e lungo termine per migliorare la formazione e le condizioni di lavoro. Lo riporta vientianetimeslao.la. Nei primi cinque mesi del 2024, Vientiane ha registrato un aumento del 26,31% nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.