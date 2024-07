Laos: Celebrazione del 69° anniversario della Federazione delle Donne del Laos

16 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport del Laos, in collaborazione con il governo australiano, ha celebrato il 69° anniversario della Federazione delle Donne del Laos. L'evento, tenutosi presso il College of Education di Dongkhamxang a Vientiane, ha incluso anche un corso di formazione per insegnanti sulla protezione e sicurezza dei bambini nelle scuole. Alla cerimonia hanno partecipato Somsy Suthivong, vice capo dell'ufficio del Ministero dell'Istruzione e dello Sport, e Vannethsa Hekkathi, segretaria dell'ambasciata australiana in Laos. Laoedaily.com.la riporta che circa 360 partecipanti, tra cui insegnanti e rappresentanti della Federazione delle Donne del Laos, hanno preso parte all'evento. La formazione, durata tre giorni, ha trattato temi come la protezione dei bambini e la creazione di ambienti scolastici sicuri.