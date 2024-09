Laos: Celebrazione della festa del raccolto a Luang Prabang

01 Settembre 2024_ Il 1° settembre 2024, la città di Luang Prabang ha ospitato la tradizionale festa del raccolto, nota come 'Boun Hoi Khao Pad Din', con la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori. L'evento ha visto la presenza di autorità locali, tra cui il vice primo ministro Kikeo Khaykhamphithoune, e ha offerto un'ampia gamma di prodotti artigianali e agricoli in vendita. La manifestazione ha avuto luogo lungo la strada principale della città, creando un'atmosfera vivace e festosa, con la partecipazione di venditori e acquirenti provenienti da diverse province. La festa del raccolto è un'importante celebrazione culturale in Laos, che segna la gratitudine per i frutti della terra e il rafforzamento dei legami comunitari, come riportato da laophattananews.com. L'evento ha anche incluso attività culturali e gastronomiche, contribuendo a promuovere la tradizione e l'identità laotiana.