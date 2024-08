Laos: Celebrazione della Giornata Internazionale della Gioventù con focus sulla digitalizzazione

14 Agosto 2024_ La Lao Youth Union (LYU) e il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) hanno celebrato la Giornata Internazionale della Gioventù con un evento ricco di creatività e performance artistiche. L'evento ha riunito 300 giovani e funzionari di vari ministeri, sottolineando l'importanza della digitalizzazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il tema di quest'anno, "Da Click a Progresso: Percorsi Digitali Giovanili per lo Sviluppo Sostenibile", evidenzia il ruolo cruciale della tecnologia nel progresso globale. La fonte di questa notizia è kpl.gov.la. L'UNFPA continuerà a supportare attività guidate dai giovani durante l'anno, promuovendo il benessere giovanile e l'uso della tecnologia per affrontare le sfide globali.