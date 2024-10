Laos: Celebrazione della Giornata Internazionale delle Ragazze e ottavo anniversario del Piano d'Azione per le Ragazze

15 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport del Laos, in collaborazione con l'UNFPA, ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale delle Ragazze e l'ottavo anniversario del Piano d'Azione per le Ragazze. Durante l'evento, è stata sottolineata l'importanza di garantire pari opportunità per le ragazze, evidenziando le sfide che affrontano rispetto ai ragazzi. Il Vice Ministro ha dichiarato che è fondamentale sviluppare politiche e programmi specifici per supportare le ragazze e migliorare la loro partecipazione nella società. La notizia è riportata da laophattananews.com. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione dei diritti delle donne e delle ragazze in Laos, un paese che sta affrontando sfide significative in termini di uguaglianza di genere e opportunità educative.