03 Settembre 2024_ Il 2 settembre 2024, si è svolta una cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico presso la Scuola Media Somboon a Vientiane, alla presenza di Sililad Thongsin, vice sindaco della capitale. Durante l'evento, è stata presentata una sintesi delle attività didattiche dell'anno scolastico 2023-2024, evidenziando i progressi e le sfide nel settore educativo. È stato sottolineato l'impegno per migliorare la qualità dell'istruzione e garantire un ambiente di apprendimento favorevole per gli studenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di insegnanti, studenti e rappresentanti della comunità, come riportato da lnr.org.la. L'anno scolastico 2024-2025 si preannuncia come un'importante opportunità per rafforzare l'istruzione in Laos, un paese del sud-est asiatico noto per la sua ricca cultura e tradizioni.