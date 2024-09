Laos: Cerimonia di consegna della versione lao del libro di Xi Jinping 'Up and Out of Poverty'

04 Settembre 2024_ Il 4 settembre 2024 si è tenuta una cerimonia di consegna presso la National Convention Hall, durante la quale sono stati presentati 2.300 esemplari della versione in lingua lao del libro 'Up and Out of Poverty' del Presidente cinese Xi Jinping al Ministero dell'Informazione, Cultura e Turismo. La consegna è stata effettuata da Du Zhanyuan, Presidente del China International Communication Group, e ricevuta da Thongsalith Mangnomek, Capo dell'Ufficio Centrale del Partito. Durante l'evento, il Vice Ministro Phosy Keomanyvong ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Laos e Cina, evidenziando i legami culturali e le iniziative congiunte in vari settori. La versione lao del libro rappresenta una risorsa preziosa per comprendere le strategie di alleviamento della povertà, un tema cruciale per lo sviluppo sostenibile del Laos. La notizia è stata riportata da kpl.gov.la. Il libro, composto da 263 pagine e 27 capitoli, offre approfondimenti sulle strategie di riduzione della povertà in Cina, fornendo spunti utili per il progresso economico e sociale del Laos.