Laos: Cina e Laos firmano un accordo per potenziare la cooperazione bilaterale

14 Ottobre 2024_ Cina e Laos hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione bilaterale, concentrandosi sullo sviluppo di un corridoio di connettività tra i due paesi e la Thailandia. Durante la visita ufficiale del Premier cinese Li Qiang in Laos, i leader hanno concordato di migliorare la cooperazione pratica e di promuovere lo sviluppo della ferrovia Cina-Laos. Inoltre, è stato stabilito un accordo per l'esenzione dai dazi per il 100% dei prodotti laotiani esportati in Cina, con l'obiettivo di aumentare le esportazioni agricole di alta qualità. La notizia è stata riportata dall'agenzia Xinhua. Questo accordo rappresenta un passo significativo per migliorare le relazioni commerciali e infrastrutturali tra Laos e Cina, due paesi che condividono una lunga storia di cooperazione.