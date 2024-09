Laos: Collaborazione educativa tra Laos e Cina per lo sviluppo delle competenze professionali

09 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport del Laos ha firmato un accordo con un'azienda cinese per sviluppare un programma di formazione professionale. L'iniziativa mira a migliorare i curricula e le competenze linguistiche, promuovendo scambi tra insegnanti e studenti dei due Paesi. L'accordo è stato siglato durante un incontro a Vientiane, alla presenza di funzionari governativi e rappresentanti dell'azienda cinese. La collaborazione si concentrerà sulla formazione di docenti e studenti, con l'obiettivo di elevare la qualità dell'istruzione in Laos. La notizia è riportata da lnr.org.la. Questo progetto rappresenta un passo significativo per il Laos nel rafforzare le proprie capacità educative e professionali, in un contesto di crescente cooperazione con la Cina.