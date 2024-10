Laos: Collaborazione per la valutazione delle risorse forestali con tecnologia avanzata

29 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del Laos ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con la società Lao Telecom per studiare l'uso della tecnologia per la valutazione e la misurazione delle foreste. La cerimonia di firma si è svolta il 28 ottobre 2024 a Vientiane, alla presenza di alti funzionari governativi e rappresentanti della società. Questa collaborazione mira a migliorare la gestione delle risorse forestali nel paese, che possiede circa il 57% del suo territorio coperto da foreste, fondamentali per la vita delle comunità locali. La fonte di questa notizia è vientianetimeslao.la. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità e conservazione delle risorse naturali, essenziali per lo sviluppo economico del Laos.