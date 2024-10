Laos: Collaborazione strategica tra Laos e Thailandia per uno sviluppo sostenibile

21 Ottobre 2024_ Il Laos e la Thailandia hanno avviato una collaborazione strategica per promuovere uno sviluppo sostenibile e una crescita economica congiunta. L'incontro tra il presidente dell'Assemblea Nazionale del Laos e il presidente del Senato thailandese ha avuto luogo a Vientiane in occasione della 45ª Assemblea Interparlamentare dell'ASEAN. Durante l'incontro, sono stati discussi piani per rafforzare i legami economici e commerciali, nonché per migliorare la cooperazione in vari settori. La fonte di questa notizia è vientianetimeslao.la. Questa iniziativa mira a garantire un futuro prospero per entrambi i paesi, promuovendo scambi culturali e commerciali e affrontando le sfide comuni nel contesto regionale.