Laos: Conferenza AEBF-24 promuove la sostenibilità energetica in Asia

26 Settembre 2024_ Dal 25 al 27 settembre 2024, il Ministero dell'Energia e delle Miniere del Laos ha ospitato la 24ª Conferenza del Business Forum Energetico Asiatico (AEBF-24) a Vientiane. L'evento ha riunito rappresentanti governativi, esperti del settore e investitori per discutere strategie per garantire un'energia sostenibile e resiliente in Asia. Durante la conferenza, è stata sottolineata l'importanza della cooperazione regionale per affrontare le sfide energetiche e promuovere l'uso di fonti rinnovabili. La notizia è stata riportata da laopost.com. La conferenza rappresenta un'opportunità significativa per il Laos di posizionarsi come leader nella transizione energetica sostenibile in Asia, contribuendo a un futuro energetico più verde e sicuro.